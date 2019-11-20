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Советник мэра Киева Максим Бахматов считает, что въезд в центр Киева должен быть платным.

«По поводу въезда в центр надо придумать модель. Я считаю, что ездить в центр на машине должно быть платно, дорого и больно. Если ты богатый и тебе очень надо - въезжай. Если тебе не очень надо, оставь машину и едь на метро, иди пешком - у нас не такой большой центр», - сказал он в интервью Liga.net..

По его словам, конкретных наработок по этому вопросу пока нет. «Конкретики пока нет, но я понимаю, что это стратегия, над которой надо работать. Видел кейс в Латвии. Проездной на въезд в центр – 3000 евро в год. Класс! 100 тысяч грн заплати - проезжай в центр. Не хочешь платить – ходи пешком. Дальше, по условной Троещине едем бесплатно, в центр – нет», - отметил советник Кличко.

Бахматов был назначен советник городского головы Киева в сентябре 2019.
ForUm

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