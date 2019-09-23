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Мэр Киева Виталий Кличко представил своего нового советника – известного предпринимателя и новатора Максима Бахматова, сообщает пресс-служба КГГА.

«Сегодня я хочу сообщить о том, что мы обновляем и укрепляем команду. Для свежих идей, более эффективной работы и новых изменений в столице. Нам нужны сегодня кризисные менеджеры. Потому что ситуация сложная. Ситуацию в столице пытаются дестабилизировать. Влияя и на важные для жизнеобеспечения города сферы. Нам надо действовать более активно, с новыми силами. И в организации работы различных подразделений городской власти, и в борьбе с коррупцией, и в генерировании новых идей для развития города, - сказал Кличко. - Мне приятно, что к нам присоединяются люди успешные и эффективные, авторитетные в своих сферах. С опытом воплощенных крупных проектов. Я рад представить Максима Бахматова».

Бахматов известен как человек, в том числе, вдохнувший жизнь в ВДНХ и реализовывавший  проект UNIT.Сity, который запускал и развивал проект RADARTECH, нацеленный на поиск и обучение стартапов, развитие корпоративных инноваций.

Он будет заниматься воплощением информационных технологий в управлении городом, вопросами инвестиционной деятельности, регуляторной политики, градостроительства и архитектуры.

«Он теперь является моим советником, а практически – одним из заместителей с широкими полномочиями и серьезными задачами», - сказал мэр.

В свою очередь Бахматов поблагодарил Кличко за возможность приобщиться к развитию столицы.

По его словам, его основные цели на новой должности – создание Офиса трансформации, привлечения инвестиций в Киев.

«Я за создание нового, за развитие и рост. Я понимаю, что делать, как делать и в каком направлении двигаться», - подчеркнул Бахматов.

Также Кличко поблагодарил двух заместителей председателя КГГА – Александрп Спасибко и Дмитрия Давтяна за их работу.

По словам мэра, Спасибко воплотил немало успешных и знаковых для города проектов. Но есть важные вопросы, остроту которых преодолеть не удалось. Это подготовка и принятие Генплана города, вопросы архитектуры и градостроительства, детальные планы территорий.

Давтян работал над проектами транспортной инфраструктуры.

«Но здесь тоже есть вызовы, которые преодолеваются темпами, которые не удовлетворяют киевлян и меня как мэра столицы. Это и темпы строительства метро на Виноградарь, и строительство развязки на улице Богатырской, и строительство Шулявского путепровода. Также есть вопросы к работе сферы парковки и внедрения электронного билета в общественном транспорте», - подчеркнул мэр.

По его словам, городские власти сфокусированы на всех этих вызовах и настроены на их решение.  
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