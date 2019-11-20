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В Сумах попрощались с командиром 128-й горно-штурмовой бригады Евгением Коростелевым, который умер 19 ноября в госпитале от полученных в зоне боевых действий взрывчатых ранений, несовместимых с жизнью.

Как сообщает пресс-центр Оперативного командования «Север», попрощаться с офицером ВСУ, кавалером Ордена Богдана Хмельницкого III степени и многочисленных государственных наград, в Сумы – родной город  Героя – пришли земляки, генералы и офицеры Генерального штаба и командования Сухопутных войск, военнослужащие оперативных командований и военных подразделений.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Сирский отметил: «Евгения я знал лично. Познакомившись на фронте, когда я был командующим ООС, мы стали друзьями. Евгений был заместителем командира бригады по артиллерии, я видел его верность, преданность, офицерскую доблесть и высокое чувство ответственности, поэтому предложил ему возглавить бригаду. Женя согласился - и меня не подвел, за короткое время успел завоевать доверие и уважение коллектива. Но вдруг война оборвала его жизнь на взлете. Скорблю вместе с вами: вы потеряли сына, мужчина и отца, а я потерял верного друга и надежного офицера. Украина плачет сейчас вместе с вами».

Офицеры 128 бригады рассказывали о Евгении Коростелеве:

«Придя в бригаду, наш командир сказал нам: «Вы - моя вторая семья. Двадцать лет я отдал своей первой семье, 25 бригаде, а теперь моими близкими друзьями стали вы»... Он был очень компанейским человеком, умел обычной шуткой разрядить обстановку... В конце совещания наш командир говорил: «Ну все, посоветовались, а теперь - в поход!» Так он называл боевой выход... Мы мало успели послужить с ним, но никогда не забудем его... Для нас он и сейчас жив. Просто отправился в дальний боевой поход».

Прощание, начавшись в 9:00 в родном селе Евгения Коростелева, продолжилось траурной литургией в старом храме города Сумы и шествием по центральным улицам города.

Возвышенным и торжественным стало прощание с Героем в кадетском корпусе Сумского ракетно-артиллерийского института, который двадцать лет назад с успехом закончил Евгений. Согласно указу президента Украины, полковник Коростелев награжден Орденом Богдана Хмельницкого II степени, - высокую награду жене и сыну павшего вручил генерал-лейтенант Александр Сирский.

Согласно артиллерийской традиции, гроб с телом Героя к месту последнего упокоения везли на лафете пушки. Вдоль всего пути следования процессии в траурном карауле стояли автомобили и люди - жители города, пришедшие проститься с выдающимся земляком.

Напомним, командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев скончался 19 ноября в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

Он получил ранение  в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве 12 ноября.
ForUm

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