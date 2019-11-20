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Представители семи Поместных Православных Церквей в Москве приняли участие в торжествах в честь 73-летия Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла.

Фото: митрополит Антоний, УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальную страницу управляющего делами УПЦ митрополита Антония в Фейсбук, сегодня Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в храме Христа Спасителя.

По данным patriarchia.ru, в богослужении участвовали архиереи и духовенство Русской Православной Церкви и представители Поместных Православных Церквей: Антиохийской, Сербской, Болгарской, Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Православной Церкви в Америке, Грузинской Православной Церкви.

От имени Украинской Православной Церкви Патриарха Кирилла поздравил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

За богослужением Предстоятель Русской Православной Церкви совершил молитву о мире в Украине. Также были возглашены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов.

Как сообщалось, Патриарх Кирилл также отмечает 50-летие со дня монашеского пострига и пребывания в священном сане.
ForUm

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