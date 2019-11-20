Русская Православная Церковь никогда не «преклоняла колени» перед теми, кто оказывал на нее давление.

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Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви в день своего 73-летия в проповеди в храме Христа Спасителя, сообщают «РИА Новости».

«То, что мы сегодня видим – это не результат инициатив, проистекающих от Церквей, это результат того, что какие-то Церкви не сумели выдержать давления, о чем мне предстоятели Церквей прямо и говорят: на нас давят, на нас давили. На что я отвечаю: вы нам тут […] про давление ничего не рассказывайте. Мы через такие давления прошли в течение XX века. И не просто прошли через тяжелые разговоры с власть имущими - наши предки прошли через тюрьмы, лагеря, через Бутовский полигон, но никогда Русская Церковь не преклонила колен перед теми, кто это давление оказывал», - сказал Патриарх.

Предстоятель РПЦ отметил, что сегодня «никто таким образом не давит на наши братские Поместные Православные Церкви». Патриарх предположил, что для ряда предстоятелей и иерархов «жизнь в спокойных условиях создала некое впечатление благополучия», и в результате «даже такое, дипломатическое давление, которое, несомненно, было оказано на целый ряд Церквей, в первую очередь греческих, кто-то не смог игнорировать».

«Поэтому те недомолвки, которые сейчас существуют в отношениях к Русской Церкви со стороны некоторых братских греческих Церквей, это результат, собственно, вот этого давления», - отметил Предстоятель РПЦ.

Он выразил сожаление, что некоторые греческие Церкви «поддались на уговоры второразрядных чиновников».

«Просто улыбка на устах возникает: ну, вот этот зам того-то пришел и оказал давление на патриарха, и Патриарх ничего не смог сделать. Да мало ли там "замов" и "помов", которые могут влить на патриархов? А что же тогда наша общая ответственность? Глав Церквей за сохранение единства Православия?», - сказал Патриарх.

По его мнению, сегодня на Православную церковь оказывается давление «в первую очередь для того, чтобы произошел разрыв между православным греческим и славянским миром. И мы должны делать все для того, чтобы эти злые замыслы, нелепо осуществляемые, кстати, ни в коем случае не подорвали единства единой святой соборной апостольской православной Церкви».