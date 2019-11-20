Недельный курс обучения избранных на выборах в июле нардепов от »Слуги народа» в Трускавце обошелся партии в 11,2 млн грн. Об этом говорится в финансовом отчете СН за третий квартал 2019 года, передает LIGA.net.

5,8 млн грн партия заплатила туристической фирме «Бальнео-Тур» за организацию семинара, а 1,9 млн грн – за проживание в отеле.

За семинар «макро- и микроэкономика» Киевская школа экономики (KSE) получила от Слуги народа 2,1 млн грн. Проезд «слуг» на поезде обошелся в 145 тысяч грн.

Еще 1,2 млн грн составил подоходный налог, а 80 тысяч грн – военный сбор.

Напомним, летом в Трускавце прошел семидневный тренинг Киевской школы экономики для избранных в Верховную Раду депутатов «Слуги народа».