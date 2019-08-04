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В Трускавце завершился недельный курс обучения от Киевской школы экономики для будущих нардепов от «Слуги народа».

Соответствующее сообщение появилось на странице партии в Facebook.

«Неделя интенсивного обучения прошла как один день», - говорится в сообщении.

Народные избранники поблагодарили персонал и руководство курортного комплекса за атмосферу, которая вдохновляет, и комфортное пребывание, а также выразили уверенность, что благодаря гостеприимной встрече знания усваивались лучше.

Ранее сообщалось, что Киевская школа экономики учила депутатов от партии Слуга народа.

Это был недельный интенсив. В основе его методики - Гарвардский курс преподавания для взрослых.

Кроме того, 3 августа Владимир Зеленскийприехал в отель Rixos в Трускавце, где провел встречу с будущими нардепами от Слуги народа. Президент обсудил с будущими нардепами от партии Слуга народа их обучение и кадровые вопросы в новой Верховной Раде.
ForUm

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