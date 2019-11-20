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Священнослужители несут ответственность, которую возлагает на них возрастающий интерес общества к жизни Церкви.

Фото: Фома

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл на встрече с рукоположенными им священнослужителями, сообщает «Фома».

«К священнику предъявляется очень много требований, особенно в наше время, когда информация о жизни Церкви стала доступной всем. Церковная проблематика стала занимать определенную часть информационного пространства страны. Чем больше о нас знают, чем больше интереса к жизни Церкви, тем больше ответственности», – сказал он.

«Поскольку влияние Церкви на жизнь общества возрастает, то, конечно, возрастает противостояние нашему деланию: действие вызывает равное противодействие. Но иногда, в нашем случае, противодействие становится сильнее, чем действие. Поэтому мы должны быть готовы ко всему этому и не дремать, бодрствовать», – добавил Предстоятель РПЦ.

Как отметил Патриарх, успех пастырского служения напрямую зависит от духовного состояния священника.

«С чего начинается успех священнического служения? Одни скажут, с уровня богословского образования, другие – с уровня воспитания, уровня воцерковленности, интеллигентности и т.д. Но я, может быть, неожиданно, сказал бы вам совсем о другом: успех зависит от уровня нашей молитвы», – сказал он.

Также Патриарх напомнил о происхождении слова «религия» от лат. religare – связывать.

«Религиозность проявляется в связи с Богом. А как эта связь проявляется, если человек не молится? Нет связи – нет религии. Если человек не религиозный, тогда что означает его служение в Церкви? Спектакль или просто зарабатывание денег? Если у человека нет личной религиозности, не может быть никакого пастырского служения», – подчеркнул Патриарх Кирилл.

Он также отметил, что «Внутренний духовный опыт священника, сила его молитвы не только влияют на его связь с Богом, но влияют на его отношения с окружающими. Человек, который сам глубоко не верит, не может быть убедительным. Слова становятся пустыми, даже если эти слова очень красивые. Не может человек, не имеющий соответственного содержания, наполнить свою проповедь тем, что захватит души людей».
ForUm

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