Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году, а программа, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней.
Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает Hromadske.
«Мой амбициозный план — суметь закончить ее (программу с МВФ — Ред.), чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать», — сказала она.
Министр отметила, что сейчас правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве по новой кредитной программе о сотрудничестве.
«Программа, над которой мы работаем — хорошая и она нам позволит провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи. Но и должна позволить нам выйти из нее по завершении — как в свое время это смогла сделать Польша», — пояснила Маркарова.
Напомним, 14 ноября миссия Международного валютного фонда приступила к работе в Киеве.
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