Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета сплошных рубок на горных склонах в елово-буковых лесах Карпатского региона», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Закон совершенствует систему охраны елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошных рубок.

Согласно пояснительной записке, в 2000 году был принят закон, который вводил мораторий на 10 лет на проведение сплошных рубок главного пользования в елово-буковых древостоев на крутых склонах в Карпатском регионе. В 2011 году этот мораторий перестал действовать, и соответственно, снова появилась возможность проводить сплошные рубки елово-буковых лесов на крутых горных склонах.

Подписанный президентом закон предусматривает установление запрета проведения рубок главного пользования в национальных природных парках, заказниках и продление действия запрета на проведение сплошных рубок главного пользования елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона.

Реализация норм закона будет способствовать сохранению лесов, предупреждению сплошных рубок елово-буковых лесов Карпатского региона, а также защите Карпатского региона от стихийных бедствий и природных катаклизмов.

Напомним, 30 октября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно введения запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона».