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Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно введения запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона» (№0873).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента, законом усовершенствованы меры по охране елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошных рубок как с предпринимательскими, так и с оздоровительными целями.

Документом внесены изменения в законы Украины «О природно-заповедном фонде Украины» и «О моратории на проведение сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона».

Этими изменениями, в частности запрещается проведение рубок главного пользования в хозяйственной зоне национальных природных парков, в заказниках, проведение сплошных рубок главного пользования елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона; определяется содержание терминов «елово-буковые древостои», «сплошные рубки», «рубки формирования и оздоровления лесов» и другие.
ForUm

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