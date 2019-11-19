В Даниловом монастыре 22 ноября состоится заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
Фото: rpconline.ru
Заседание Синода возглавит Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает press.patriarchia.ru.
Начало мероприятия в 10.30.
Как сообщается в Телеграм-канале «Церковь сегодня», ожидается реакция на последние действия Александрийского патриархата по признанию Православной Церкви Украины.
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