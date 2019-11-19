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Спикер парламента Дмитрий Разумков не согласился с министром иностранных дел Вадимом Пристайко, что депутаты якобы медлят с законом об «особом статусе» ОРДЛО, и напомнил, что законопроект будут разрабатывать сразу после встречи «нормандской четверки» президент, депутаты и общество.

Об этом он заявил в эфире «Свободы слова» на ICTV.

«Мне не совсем понятны такие высказывания (Пристайко - ред.), потому что и позиция президента, и позиция Верховной Рады была в следующем. Президент, вернувшись из «нормандской встречи», совместно с парламентом и, главное, вместе с обществом будут создавать законопроект», - заявил спикер, передает Украинская правда.

Без добавления всех вышеупомянутых структур это трудно будет сделать, подчеркнул Разумков.

«Президент об этом говорил и вести какие-то кулуарные или подковерные разработки тех или иных законопроектов – значит нарушать обещания, которые были даны украинскому обществу», - добавил он.

Ранее  Пристайко упрекнул депутатов в том, что они не спешат разрабатывать закон о статусе Донбасса: «Было бы хорошо, чтобы эти тексты были наработаны по состоянию на сейчас, чтобы мы приехали (на «нормандскую встречу» - ред.) с готовыми документами. Но я не вижу, чтобы была создана группа в парламенте, которая взяла бы на себя эту инициативу  и сказала, что 31 декабря не за горами, давайте поднимем имеющийся документ и подумаем, что мы можем переписать».

Напомним, в конце года истекает действие закон Украины об особом статусе Донбасса, принятого в октябре 2014 года сроком на 3 года и дважды продлевавшегося на год.

1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую «формулу Штайнмайера»: после выборов на оккупированных территориях вступит в силу новый закон о статусе Донбасса.

3 октября Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если будет принято что-то, что не согласуют с «ЛНР» и «ДНР», тогда мирные переговоры зайдут в тупик.
ForUm

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