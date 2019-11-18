В Генпрокуратуре изучают направленный им Государственным бюро расследований проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, передает 112 Украина.

«В Генпрокуратуре Украины эти материалы есть. Они отрабатываются соответствующими структурными подразделениями. И в ближайшее время, как только они завершат свою работу, сделают мне доклад, соответствующее процессуальное решение будет принято», - сказал Рябошапка.

Генпрокурор не исключил, что в документы могут внести определенные правки и изменить квалификацию подозрения.

Напомним, Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Перу Порошенко.