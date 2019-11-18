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Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А, сообщил глава ведомства Тимофей Милованов.

«На сегодня Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А. На все позиции в соответствии с законодательством назначается исполняющий обязанности и открывается конкурс», - написал он в Facebook.

Милованов сообщил, что решения об увольнении принимаются коллегиально «всеми заместителями и мной».

«Мы рассматриваем каждый случай отдельно и голосуем. У нас есть четкие критерии: финансовые результаты, выполнение КПИ и задач, репутация (особенно в сфере коррупции), командность работы».

По его словам, все предприятия, руководители которых были уволены, продолжают работать в штатном режиме.

Министр также пообещал обнародовать детали о предприятиях и позиции, на которых произошли изменения, позже.

Как сообщал ForUm, Милованов хочет закрыть 1261 госпредприятие.
ForUm

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