Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А, сообщил глава ведомства Тимофей Милованов.
«На сегодня Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А. На все позиции в соответствии с законодательством назначается исполняющий обязанности и открывается конкурс», - написал он в Facebook.
Милованов сообщил, что решения об увольнении принимаются коллегиально «всеми заместителями и мной».
«Мы рассматриваем каждый случай отдельно и голосуем. У нас есть четкие критерии: финансовые результаты, выполнение КПИ и задач, репутация (особенно в сфере коррупции), командность работы».
По его словам, все предприятия, руководители которых были уволены, продолжают работать в штатном режиме.
Министр также пообещал обнародовать детали о предприятиях и позиции, на которых произошли изменения, позже.
Как сообщал ForUm, Милованов хочет закрыть 1261 госпредприятие.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время