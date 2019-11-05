Минэкономики будет согласовать списки существующих государственных предприятий и выяснять у каждого центрального органа власти, зачем ему нужен тот или иной актив.

Об этом рассказал министр экономики Тимофей Милованов в интервью Цензор.НЕТ.

«Сейчас существует 61 орган власти, который управляет предприятиями. Разобраться, кто, куда и что невозможно. Эти ГП продать нельзя, украсть предприятие полностью нельзя, а отпилить и довести до банкротства можно. И это неправильно, это нужно прекратить. У нас есть три критерия, по которым мы сортируем эти предприятия. Первая группа - стратегические предприятия, которые мы оставляем в управлении министерств и других органов власти. Вторая - на приватизацию. Третья - на ликвидацию», - пояснил глава ведомства.

Он сообщил, что офис управления проектами сформировал концепцию приватизации. «У нас 3733 предприятия. Но это включая те, которые находятся в зоне АТО и в Крыму. То есть, минус 600, у нас остается 3 с лишним тысячи предприятий. Их сложно посчитать - мы месяц не могли с МинАПК согласовать список их предприятий.

Отправить в ликвидацию планируется 1261 предприятие. Это значит, что этих предприятий не существует. Или там стол и два стула. Например, у нас в концерне «Укрспирт» есть такие заводы», - сообщил Милованов.

От отметил, что на каждом таком предприятии создадут ликвидационные комиссии.

«Мы хотим, чтобы государство было не игроком в экономике, а арбитром. И это означает, что государство не должно управлять государственными предприятиями. Они не должны играть большую роль. Конечно, будут исключения. У арбитра должны быть инструменты», - уточнил министр.