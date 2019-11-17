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Захваченные в Керченском проливе украинские корабли передадут Киеву в понедельник, 18 ноября. Об этом сообщают российские СМИ.

По информации переданной Пограничным управлением ФСБ Российской Федерации по Крыму, корабли будут переданы в соответствии с достигнутыми украинско-российскими договоренностями.

«Три украинских судна - буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в пограничном ведомстве воздержались от каких-либо подробностей, которые касаются процедуры передачи суден.

Напомним, 17 ноября российские военные начали буксировку с причала Керченского морского вокзала украинских военных кораблей «Бердянск", «Никополь» и «Яны Капу», которые в 2018 году были взяты в плен в Керченском проливе.
ForUm

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