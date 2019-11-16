Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Украины Оксана Маркарова встретились с руководителем миссии Международного валютного фонда Рон ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.
Об этом сообщает сайт Кабмина.
«Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных президентом, нашим правительством и парламентом», — заявил Гончарук.
«Поэтому мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, которая поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста», — сказал премьер.
Представители миссии МВФ отметили важность реформ, которые провели в последнее время, и выразили надежду на поддержку и ускорение их темпа.
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