Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Украины Оксана Маркарова встретились с руководителем миссии Международного валютного фонда Рон ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.

Об этом сообщает сайт Кабмина.

«Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных президентом, нашим правительством и парламентом», — заявил Гончарук.

Он отметил, что в течение последних недель украинский парламент принял за основу проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а также принял за основу и в целом закон о анбандлинг, который уже подписал президент.

«Поэтому мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, которая поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста», — сказал премьер.

Представители миссии МВФ отметили важность реформ, которые провели в последнее время, и выразили надежду на поддержку и ускорение их темпа.