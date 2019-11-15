Первый заместитель главы Минэкономики Павел Кухта заявил, что в государственной собственности должно остаться только 766 предприятий.

Об этом он сказал во время заседания в Фонде госимущества, сообщает Экономическая правда.

По его словам, в первом полугодии госпредприятия уже показали 8,3 млрд грн убытков.

«Приватизация должна происходить и быстро. В следующем году планируем продать не менее пяти крупных предприятий и 300 малых. Предложим изменения в законодательство, чтобы аграрные ГП продавать по облегченной процедуре, поскольку там есть земля», - подчеркнул Кухта.

Сейчас, по данным МЭРТ, в госсобственности находится 3643 объекта. Из них 2300 - более или менее живые, а остальные, по оценкам Фонда госимущества, надо признать банкротами.

Напомним, 28 октября, президент Зеленский подписал указ о передаче Фонду государственного имущества для дальнейшей приватизации, дела первых пяти предприятий - гостиницы «Днепр», ГП «Чайка», «Центрсервис», «Технострой» и «Украинские телекоммуникационные сети».