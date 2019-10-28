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Президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче Фонду государственного имущества для дальнейшей приватизации дела первых пяти предприятий - гостиницы «Днепр», ГП «Чайка», «Центрсервис», «Технострой» и «Украинские телекоммуникационные сети».

Об этом о время пресс-брифинга сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, передает Экономическая правда.

«Сегодня подписан указ президента, который передает первые коммерческие предприятия, которые находились в управлении Государственного управления делами Фонду госимущества на приватизацию», - сказала она.

При этом Ковалив отметила, что «Центрсервис», по сути, является коммерческой недвижимостью, а «Технострой» и «Украинские телекоммуникационные сети» преимущественно сдавали недвижимость в аренду.

Отмечается, что госпредприятия отобрали после инвентаризации.

«Мы выбрали первые пять, которые полностью готовы, по которым у нас нет запретов, судов и других юридических ограничений на приватизацию», - отметила Ковалив.

По ее словам, следующим шагом станет передача в Фонд госимущества еще девяти объектов.

«Сейчас по ним продолжается инвентаризация и подготовительная работа, по некоторым мы отстаиваем в судах интересы государства», - уточнила заместитель главы Офиса президента, уточнив, что речь идет о гостинице «Украина» и комплексах «Конча-Заспа» и «Пуща-Водица».
ForUm

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