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В законопроект о рынке земли будут внесены правки относительно референдума. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на брифинге в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«Поправки же вносятся между первым и вторым чтением. О референдуме будут правки. Я думаю, что парламент этот вопрос решит, и решит эффективн», - сказал Милованов.

На вопрос о том, состоится референдум о рынке земли до того, как этот рынок заработает, министр ответил: «Я думаю, что парламент разберется с этим».

Напомним, 13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли.
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