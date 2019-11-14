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До 20 ноября на участке разведения войск в районе Петровского и Богдановки будет разминировано около 146 га территорий.

Информацией о том, происходит ли зеркальное разминирование со стороны оккупационных войск, обладает исключительно СММ ОБСЕ.

Об этом сообщил начальник пресс-центра штаба ООС Андрей Агеев, передает Укринформ.

«За прошлые сутки на участке разминирования были выявлены шесть взрывоопасных предметов, обследовано 7 соток участка, работает 20 представителей ГосЧС. Для их нужд привлечено 8 единиц специальной техники», - сообщил Агеев.

Он также напомнил, что до семи суток продлится процесс разминирования на участке №3, поэтому 20 ноября этот процесс будет завершен.

«20 ноября в 12:00 состоится информирование наблюдательной миссии ОБСЕ о завершении очистки около 146 га территорий в районе Петровского и Богдановки Донецкой области», - рассказал руководитель пресс-центра.

Отвечая на вопрос, продолжаются ли аналогичные работы по разминированию со стороны российско-оккупационных войск, Агеев отметил: «Я в очередной раз подчеркиваю, что мы получаем об этом информацию исключительно от представителей ОБСЕ».

По проверке качества работ по разминированию со стороны боевиков он отметил, что представители ОБСЕ ежедневно контролируют ход работ с помощью квадрокоптера, наблюдают за ходом работ на различных участках.

Напомним, 9 ноября началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского.

10 ноября украинские военнослужащие отошли на новые позиции в данном районе. 

13 ноября на участке разведения сил и средств 3 Богдановка-Петровское пиротехники начали разминирование.
ForUm

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