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Парламент Молдовы на заседании 14 ноября проголосовал за утверждение нового правительства во главе с премьером Ионом Кику, сообщает «Европейская правда».

За кабинет Кику проголосовали 62 депутата (из 101). Новое правительство поддержали депутаты от Партии социалистов и Демократической партии. Против голосовали депутаты блока ACUM, который перешел в оппозицию. Депутаты от партии «Шор» от голосования воздержались.

В правительство, помимо премьера Иона Кику, вошли вице-премьер, министр финансов Серджиу Пушкуца, вице-премьер по реинтеграции Александру Фленкя, министр экономики Анатол Усатый, министр внутренних дел Павел Войку, министр юстиции Фадей Нагачевский, глава МИД Аурелиу Чокой, министр обороны Виктор Гайчук, министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович, министр здравоохранения и соцзащиты Виорика Думбревяну и министр сельского хозяйства Ион Пержила. Шесть из 11 министров до Кабмина работали советниками президента Игоря Додона.

«Я благодарю за выдвижение моей кандидатуры и за понимание того, как важно назначить правительство. Молдова стоит на пороге зимы и совсем к ней не готова. Нет проекта бюджета, нет ничего. Безответственная и необоснованная отставка квалифицированных кадров парализовала деятельность госучреждений. Если политический кризис последних дней затянется, это может привести к серьезным последствиям», - сказал Кику.

В ходе обсуждения программы нового правительства депутат от ACUM Дину Плынгеу напомнил о том, что Кику обвинял Еврокомиссию в причастности к краже миллиарда в Молдове. «Вы обвиняли Еврокомиссию, что они причастны к краже миллиарда. Почему вы считаете, что ЕС украл миллиард, а не те депутаты, которые так красиво за вас ручку поднимают?» - поинтересовался Плынгеу.

Кику ответил: «Я не такой эксперт в интерпретациях, и мое заявление было не таким. Не ЕС вовлечен и не руководители, но нечестное отношение правительства тогдашнего во взаимодействиях с партнерами по развитию. Правительство заявляло о том, что они сделали для страны, но в реальности все было иначе. И когда они присылали свои отчеты в ЕС, эти отчеты надо было изучать внимательнее. ЕС – наш партнер, и мы будем развивать отношения».

В программе правительства предусмотрено «усиление сотрудничества с Европейским Союзом, стратегическое партнерство с США и Российской Федерацией, а также углубление дружественных отношений с соседними государствами».

Напомним, 12 ноября парламент Молдовы поддержал инициативу социалистов относительно вотума недоверия проевропейскому правительству Майи Санду.
ForUm

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