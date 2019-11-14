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В Киеве судом вынесен первый приговор за домашнее насилие, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Киевская местная прокуратура № 5 поддержала государственное обвинение в уголовном производстве в отношении 33-летнего местного жителя, который систематически совершал психологическое и физическое насилие в семье (ст.126-1 УК Украины).

По данным следствия, злоумышленник преднамеренно, систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой. Эти все события происходили в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей.

До этого, с января по октябрь 2019 года, человек 9 раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия (ст.173-2 КУоАП), однако составленные админпротоколы не повлияли на подозреваемого и не изменили его поведение по отношению к жене.

По результатам судебного рассмотрения районный суд Киева приговорил злоумышленника к 3 месяцам ареста и мужчина был взят под стражу в зале суда.
ForUm

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