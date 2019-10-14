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Возле Офиса президента Украины в понедельник, 14 октября, десятки людей собрались на митинг с требованием к лидеру страны Владимиру Зеленскому не допустить разведения войск на Донбассе. Об этом сообщается на странице «Движения сопротивления капитуляции" в Facebook.

В заявлении говорится, что «в День Защитника Украины жители прифронтовой зоны, переселенцы, участники войны с Россией при поддержке «Движения сопротивления капитуляции» пришли к Офису президента Украины с требованием не допустить отвода украинских войск из Золотого, Петровского и других прифронтовых населенных пунктов, которые контролируют Вооруженные силы Украины».
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