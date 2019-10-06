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В Киеве на Майдане Независимости проходит народное вече Зупинимо капітуляцію.

Поводом для акции активисты назвали противодействие «любым попыткам власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией», таких как формула Штайнмайера или особый статус для Донбасса.

Организаторы, которые заявили о вече через социальные сети, указали, что это общественная акция, и призвали не использовать событие для партийных интересов.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон о статусе Донбасса.

После этого в стране вспыхнули акции протеста, участники которых рассматривают данный документ, как капитуляцию перед РФ.
ForUm

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