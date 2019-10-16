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Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что передал в Службу безопасности Украины доказательства подкупа участников акций протестов против согласования «формулы Штайнмайера», сообщает РБК-Украина.

«Да, я вчера (15 октября. – Ред.) передал следователю (заявление. – Ред.), подписал бумагу. Это уже вторая за мой парламентский опыт: одна в ГБР, а вторая в СБУ», – сказал он.

Арахамия считает, что некоторые участники акций получают деньги за участие в них. По его мнению, таких протестующих может быть 5%. 

Напомним, 14 октября в Киеве прошел марш «Нет капитуляции».
ForUm

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