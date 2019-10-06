Председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан на своей странице в Facebook разместил изображение переписки неизвестных, в которых говорится о том, что за участие в акции Ни капитуляции участникам якобы платят деньги.

«Скоро кто-то очень испуган, все украденное раздаст народу», - написал Богдан.

Напомним, что поводом для акции в воскресенье, 6 октября, активисты назвали противодействие «любым попыткам власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией», как формула Штайнмайера или особый статус для Донбасса.

Позже участники акции требовали отставки главы Офиса Президента Андрея Богдана.

Полиция насчитала 10 тысяч человек на акции протеста в Киеве.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон о статусе Донбасса.