В случае прекращения транзита российского газа по территории Украины, падение украинской экономики по итогам 2020 года может составить до 0,7%.

Об этом в интервью Укринформу сказал исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Мы почувствуем это уже с января. Ежемесячно мы получали от транзита 200-250 млн долларов, и вот в январе будет фактически последняя проплата за декабрь 2019-го, но уже в феврале это прекратится. И правительство почувствует эффект немедленно», - сказал Витренко.

Также он добавил, что согласно расчетам НАК, в случае прекращения транзита, «падение экономики (Украины. — Ред.) по наиболее пессимистическому сценарию может составит до 0,7 процента с учетом эффекта мультипликатора» вместо прогнозируемого роста на 3,3%.

Витренко считает, что такой сценарий реалистичен, ведь «это решение Путина, и очень сложно предсказать, сможет ли он изменить это решение под давлением международного сообщества и экономических аргументов». А цель Путина – не дать Украине достичь экономического успеха, подчеркнул исполнительный директор Нафтогаза.

В то же время Витренко надеется, что Украина к такому сценарию готова, поскольку НАК предупреждал заблаговременно и правительство, и всех, кто должен был приготовиться, о вероятности такого сценария, а также о возможных последствиях.

Напомним, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев допускает, что «Газпром» не подпишет контракт о продлении транзита газа. По его словам, Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.