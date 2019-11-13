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Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывший главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак о завершении досудебного расследования по факту недекларирования состояния на более 544 тыс. грн, сообщает пресс-служба НАБУ.

12 ноября  подозреваемой и ее защитникам открыты материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и его направления в суд.

Следствие установило, что Корчак не внесла в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 год сведения об авто, которое находилось в ее постоянном пользовании. Это авто в 2016 году приобрела мать ее мужа за 544,39 тыс. грн, однако по состоянию на 31 декабря 2016 это имущество находилось в постоянном пользовании экс-главы НАПК и ее мужа. Следовательно, по закону, этот факт должен был быть отражен в декларации за 2016, чего она не сделала.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в октябре 2017 года.

Напомним, 28 октября Корчак сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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