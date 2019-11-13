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Государственное бюро расследований получило доступ к стратегическому плану применения Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обработал решение Печерского районного суда г. Киева о предоставлении доступа к стратегическому плану применения ВС Украины», – говорится в сообщении

В Минобороны подчеркнули, что постановление обработано со строгим соблюдением требований законодательства Украины по вопросам охраны государственной тайны. «Допущенные к плану должностные лица в пределах полномочий предоставили объяснения и отдельную информацию сотрудникам Государственного бюро расследований, которые определены постановлением Печерского суда и имеют соответствующую форму допуска к государственной тайне и обязательства по ее сохранению перед государством», – отметили в министерстве.

Доступ к стратегическому плану предоставлен ГБР судом для досудебного расследования по делу №62019000000000683 о "совершении возможных неправомерных действий" руководством страны при принятии решения о совершении 25 ноября 2018 года перехода кораблей ВМС (катеров Бердянск, Никополь и буксира"Яни Капу) из Черного в Азовское море через Керченский пролив.

Напомним, 13 сентября пятый президент Украины Петр Порошенко заявил о передаче в Государственное бюро расследований письменных показаний по делу о событиях в районе Керченского пролива во время захвата Россией украинских моряков в плен в конце ноября прошлого года. 

Государственное бюро расследований Украины изъяло документацию и проводит ее экспертизу в рамках расследования уголовного дела, которое касается возможного совершения преступления должностными лицами во время перехода кораблей ВМС страны через Керченский пролив в ноябре 2018 года.
ForUm

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