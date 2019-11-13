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В Турции основано Общество русскоязычных православных верующих провинции Анталья.

Фото из открытых источников

Об этом сообщает сайт Патриархия ру.

Общество русскоязычных православных верующих провинции Анталья (Antalyadaki RusçaKonuşan OrtodoksİnançlılarDerneği), получило официальное разрешение на проведение регулярных богослужений в арендованном помещении в районе Муратпаша города Анталья.

«В связи решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 15 октября 2018 года о невозможности евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом по причине грубого нарушения канонов с его стороны в Московскую Патриархию стали приходить многочисленные обращения проживающих в Турции русскоязычных православных верующих с просьбой об организации пастырского окормления», - сообщили на сайте Патриархии.

Православные верующие Турецкой Республики в Анталье начали сбор документов для официальной регистрации Общества русскоязычных православных верующих провинции Анталья.

«В результате согласований с Министерством юстиции и Министерством культуры Турции были оформлены учредительные документы Общества, которое объединяет русскоязычных православных верующих провинции Анталья, в которую входят города Демре, Кемер, Анталья, Белек, Сиде, Манавгат, Авсаллар, Аланья и Махмутлар», - отметили на сайте Патриархии.

Новообразованное Общество подведомственно Управлению Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.

Начал работу веб-сайт Общества русскоязычных православных верующих провинции Анталья - pravantalya.com, также образована группа в Facebook.
ForUm

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