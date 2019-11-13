В Турции основано Общество русскоязычных православных верующих провинции Анталья.

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Об этом сообщает сайт Патриархия ру.

Общество русскоязычных православных верующих провинции Анталья (Antalyadaki RusçaKonuşan OrtodoksİnançlılarDerneği), получило официальное разрешение на проведение регулярных богослужений в арендованном помещении в районе Муратпаша города Анталья.

«В связи решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 15 октября 2018 года о невозможности евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом по причине грубого нарушения канонов с его стороны в Московскую Патриархию стали приходить многочисленные обращения проживающих в Турции русскоязычных православных верующих с просьбой об организации пастырского окормления», - сообщили на сайте Патриархии.

Православные верующие Турецкой Республики в Анталье начали сбор документов для официальной регистрации Общества русскоязычных православных верующих провинции Анталья.

«В результате согласований с Министерством юстиции и Министерством культуры Турции были оформлены учредительные документы Общества, которое объединяет русскоязычных православных верующих провинции Анталья, в которую входят города Демре, Кемер, Анталья, Белек, Сиде, Манавгат, Авсаллар, Аланья и Махмутлар», - отметили на сайте Патриархии.

Новообразованное Общество подведомственно Управлению Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.

Начал работу веб-сайт Общества русскоязычных православных верующих провинции Анталья - pravantalya.com, также образована группа в Facebook.