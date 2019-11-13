Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный домашний арест бывшего исполняющего обязанности начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николая Каленского в деле о присвоении стабилизационного кредита для «VAB Банка».

Об этом сообщает Украинская правда.

Судья удовлетворила ходатайство прокурора частично. Каленского отправили под круглосуточный домашний арест.

Ему запретили покидать место жительства в селе Стоянка. Он обязан прибывать к следователю или прокурору по требованию.

Каленский должен сдать паспорт, позволяющий выезд заграницу, и носить электронный браслет.

Каленский член совета НБУ. Его хотела взять на поруки первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова. По словам Рожковой, правление НБУ готово взять на поруки всех бывший сотрудников Нацбанка в деле «VAB Банка».

12 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что в производстве о завладении средствами для «VAB Банка» объявили подозрение восьми людям, среди которых - председатель правления «Райффайзен Банка Аваль» и бывший первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук.

Правление Нацбанка возмущено вручением подозрения Писаруку.

По данным следствия, в октябре 2014 года «VAB Банк» обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Нацбанк согласился, хотя финучреждение не предоставило все необходимые документы. В прокуратуре утверждают, что стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, была завышена почти в 25 раз.

Через месяц банк признали неплатежеспособным, еще позже – его ликвидировали.

Бывший владелец «VAB Банка» и председатель совета директоров «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом «остановить назначения виновных без всякого права на защиту».

Напомним, в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро сообщили, что 11 ноября детективы НАБУ задержали семерых подозреваемых в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, выданного Национальным банком Украины VAB Банку, в том числе бывших и действующих чиновников НБУ.