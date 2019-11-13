Высший антикоррупционный суд Украины вечером 12 ноября арестовал на 60 дней бывшего директора генерального департамента банковского надзора Национального банка Аллу Шульгу в деле о присвоении стабилизационного кредита для «VAB Банка».

Согласно решению суда, она может выйти под залог в 15 миллионов гривен, сообщает Радио Свобода.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила 12 ноября, что в производстве о завладении средствами для «VAB Банка» объявили подозрение восьми людям, среди которых - председатель правления «Райффайзен Банка Аваль» и бывший первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук.

Правление Нацбанка возмущено вручением подозрения Писаруку.

По данным следствия, в октябре 2014 года «VAB Банк» обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Нацбанк согласился, хотя финучреждение не предоставило все необходимые документы. В прокуратуре утверждают, что стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, была завышена почти в 25 раз.

Через месяц банк признали неплатежеспособным, еще позже – его ликвидировали.

Бывший владелец «VAB Банка» и председатель совета директоров «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом «остановить назначения виновных без всякого права на защиту».

Напомним, в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро сообщили, что 11 ноября детективы НАБУ задержали семерых подозреваемых в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, выданного Национальным банком Украины VAB Банку, в том числе бывших и действующих чиновников НБУ.