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Святошинский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры и взял под стражу двух подозреваемых в нападении на ветерана АТО и его жену.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Суд согласился с позицией прокуратуры и назначил подозреваемым арест сроком на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, вечером 9 ноября в подъезде жилого дома на улице Академика Киприанова было совершено нападение на ветерана АТО, бойца 90-го батальона Игоря Панова с позывным «Хан» и его супруги. Оба пострадавших в тяжелом состоянии были госпитализированы.

По подозрению в совершении нападения были задержаны двое мужчин, один из которых – сын потерпевшей.
ForUm

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