Святошинский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры и взял под стражу двух подозреваемых в нападении на ветерана АТО и его жену.
Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Суд согласился с позицией прокуратуры и назначил подозреваемым арест сроком на 60 суток без права внесения залога.
Напомним, вечером 9 ноября в подъезде жилого дома на улице Академика Киприанова было совершено нападение на ветерана АТО, бойца 90-го батальона Игоря Панова с позывным «Хан» и его супруги. Оба пострадавших в тяжелом состоянии были госпитализированы.
По подозрению в совершении нападения были задержаны двое мужчин, один из которых – сын потерпевшей.
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