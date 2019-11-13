Святошинский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры и взял под стражу двух подозреваемых в нападении на ветерана АТО и его жену.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Суд согласился с позицией прокуратуры и назначил подозреваемым арест сроком на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, вечером 9 ноября в подъезде жилого дома на улице Академика Киприанова было совершено нападение на ветерана АТО, бойца 90-го батальона Игоря Панова с позывным «Хан» и его супруги. Оба пострадавших в тяжелом состоянии были госпитализированы.

По подозрению в совершении нападения были задержаны двое мужчин, один из которых – сын потерпевшей.