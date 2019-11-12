Мэр Киева Виталий Кличко обратился к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову взять под контроль прозрачность и объективность расследований по нарушениям столичных чиновников. Об этом он заявил в начале заседания Киевсовета, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«У городов не только забирают жизненно важные средства, но и создают дргуие препятствия в работе местной власти. Например, в последнее время мы слышим громкие заявления о якобы выявленных фактах коррупции и нарушений в Киеве. Но делаются они, к сожалению, голословно и без дальнейшего доказательства правдивости обнародованной информации», - подчеркнул Кличко.

Он привел один из примеров, когда было возбуждено уголовное дело и распространена некорректная информация в СМИ о якобы хищения средств при закупке спортивных лодок для столичной ДЮСШ «Регата». А до этого Департамент молодежи и спорта совместно с правоохранительными органами провели расследование по использованию средств.

«И что? Лодки нашлись, тендерные процедуры проходили в соответствии с законом. Но мы слышим громкие заявления о криминале и так далее. Это только один случай я привел. И раздается сегодня эта «сенсационная» информация от столичного СБУ! Подчеркну: мы всегда помогаем правоохранительным органам. Мы сами постоянно проводим внутренний аудит», - сказал мэр Киева.

Он подчеркнул, что за последние несколько лет городские власти передали правоохранительным органам кипы бумаг – результаты почти 400 проверок по выявленным нарушениям. А довели до логического завершения - до суда - единицы расследований.

«Я обращаюсь к главе СБ Украины – взять под контроль прозрачность и объективность расследований. Я слышал, что сейчас некоторые деятели пытаются хоть что-то «нарыть» на Кличко. Не удается, потому что ничего нет. Поэтому взялись за подчиненных и дестабилизацию работы городской власти. Еще раз отмечу: мы готовы предоставлять всю необходимую информацию. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами во всех расследованиях. И не для показухи и манипуляций», - сказал Кличко.

Он отметил, что все коррупционеры должны быть привлечены к ответственности. Но не нужно назначать виновных без доказанных фактов и суда исключительно ради чьих-то интересов и медийных сенсаций.