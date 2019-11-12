Миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине в четверг, 14 ноября, сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

«Правительственная команда совместно с НБУ и офисом президента продолжит обсуждение новой программы с миссией МВФ во главе с Роном ван Роденом, начиная с этого четверга в Киеве», - написала она в Facebook.

Напомним, Национальный банк предусматривает подписание соглашения с Международным валютным фондом и получение первого транша уже в 2019 году.