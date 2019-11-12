также в разделеОбщество
Телеведущая «Интера» Ольга Торнер присутствовала на открытии шоурума украинских дизайнеров Emmelie Family
Кива пришел в сессионный зал в маске Джокера 17
В завладении 1,2 миллиарда кредита НБУ подозревают 8 человек 22
НАБУ сообщило о подозрении бывшему гендиректору Укроборонпрома 31
Суд в РФ приговорил шестерых крымских татар к заключению в колонии 34
ГБР подозревает чиновников Госрезерва в нанесении 60 миллионов убытка 17
В НБУ не знают, кого из их сотрудников задержало НАБУ 26
Ирпенский горсовет объявил бойкот из-за давления прокуратуры 27
НАБУ задержало 7 человек по подозрению в завладении кредитом НБУ 38
11 ноября. Картина дня 22
Украинцев предупредили о тумане и сильном ветре 17
Газпром не позволил Нафтогазу проверить газоизмерительную станцию на границе с РФ 39
Суд заочно арестовал двух подозреваемых по делу «Роттердам+» 35
Суд огласил обвинительный акт экс-прокурору Сусу 18
Сотрудникам Гостаможслужбы повысят зарплаты 26
Дело о бракованных бронежилетах: суд арестовал начальника ГУ Минобороны 29
СБУ разоблачила начисление соцвыплат боевикам и умершим 19
«Лес в смартфоне» работает уже в 6 областях 17

В Национальном банке заявляют, что ни один из членов правления и директоров департаментов Национального банка не был задержан во время осуществляемых антикоррупционных органами следственных действий по обстоятельствам выдачи стабилизационного кредита в 2014 году ПАО «ВиЭйБи Банк», Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Отмечается, что председатель Национального банка Яков Смолий прервал служебную загранкомандировку и возвращается в Украину.

Правление Национального банка возмущено вручением подозрения правоохранительными органами бывшему первому заместителю главы НБУ Александру Писарук.  «Вместе с первой постреволюционной командой руководства центробанка он стоял у истоков реформы банковского сектора, благодаря которой мы сегодня имеем здоровые, прозрачные и надежные банки. Александр Писарук - профессиональный банкир с безупречной репутацией, которую оценили и в МВФ, где он работал последние три года, и в международном, и отечественном банковском сообществе, где наш коллега работал 16 лет до назначения в НБУ и последний месяц», – говорится в сообщении.

Национальный банк напоминает, что решение в НБУ принимаются коллегиально, что «исключает определяющее влияние одного человека на процесс принятия таких решений».

Напомним, ранее в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро сообщили, что 11 ноября детективы НАБУ задержали семерых подозреваемых в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, выданного Национальным банком Украины VAB Банку, в том числе бывших и действующих чиновников НБУ.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги