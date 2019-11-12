В Национальном банке заявляют, что ни один из членов правления и директоров департаментов Национального банка не был задержан во время осуществляемых антикоррупционных органами следственных действий по обстоятельствам выдачи стабилизационного кредита в 2014 году ПАО «ВиЭйБи Банк», Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Отмечается, что председатель Национального банка Яков Смолий прервал служебную загранкомандировку и возвращается в Украину.

Правление Национального банка возмущено вручением подозрения правоохранительными органами бывшему первому заместителю главы НБУ Александру Писарук. «Вместе с первой постреволюционной командой руководства центробанка он стоял у истоков реформы банковского сектора, благодаря которой мы сегодня имеем здоровые, прозрачные и надежные банки. Александр Писарук - профессиональный банкир с безупречной репутацией, которую оценили и в МВФ, где он работал последние три года, и в международном, и отечественном банковском сообществе, где наш коллега работал 16 лет до назначения в НБУ и последний месяц», – говорится в сообщении.

Национальный банк напоминает, что решение в НБУ принимаются коллегиально, что «исключает определяющее влияние одного человека на процесс принятия таких решений».

Напомним, ранее в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро сообщили, что 11 ноября детективы НАБУ задержали семерых подозреваемых в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, выданного Национальным банком Украины VAB Банку, в том числе бывших и действующих чиновников НБУ.



