также в разделеПолитика
В Киеве задержали хакера, укравшего в США $6 миллионов 8
Президент назначил главу Полтавской ОГА 21
Арахамия пояснил переход «Слуги народа» к социализму 17
Медведчук посоветовал СБУ проверить заявления представителей партии «Голос» и главы МИД Украины 41
Кремль отреагировал на предложение Назарбаева о встрече Зеленского и Путина 34
Медведчук: Нельзя голосовать за открытие рынка земли без всеукраинского референдума 15
Кулеба: Украинская делегация может вернуться в ПАСЕ в январе 2020 года 16
В «Слуге народа» прокомментировали предложение о встрече Зеленского и Путина в Казахстане 32
Трамп запретил публиковать заявление о ситуации в Керченском проливе 93
Кулеба: Украине должны выплатить компенсации в случае отмены санкций против РФ 127
Пристайко назвал условия для своей отставки 60
Назарбаев: Зеленский дал согласие на встречу с Путиным тет-а-тет 43
Пристайко рассказал о документе, который хотят одобрить на «нормандском» саммите 57
Пристайко: Есть приблизительные даты встречи лидеров стран «нормандского формата» 25
Меркель и Путин обсудили подготовку ко встрече в «нормандском формате» 30
Лавров посетовал на разгул «неонацизма» в Украине 26
Авторитетное итальянское СМИ: Риторика телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK - мир в Украине 34
Арахамия объяснил «Голосу», чем опасен выход из «Минска» 25

Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что не было шансов остановить строительство газового трубопровода «Северный поток-2» из России в Европу. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о том, был ли шанс сорвать планы России и Германии по строительству трубопровода, Кулеба заявил: «Не было шанса. Германия, самое могущественное государство Европейского Союза и одно из самых могущественных государства мира, приняла решение строить. Русские приняли решение строить. Они договорились о том, что они построят. Поэтому вопросов было два: как быстро они его построят, и какими нормами будет регулироваться то, что они построят».

По словам Кулебы, Украина и ее иностранные партнеры затянули строительство на максимально возможный срок.

«Что касается первой задачи, я считаю, что, максимально, насколько мы могли, затянуть строительство вместе с партнерами - мы это сделали. Им же было принципиально все достроить еще в этом году, чтобы развязать себе полностью руки, оторваться от украинского транзита, максимально ослабить наши позиции и помахать нам ручкой», - сообщил он.

Напомним, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что после выдачей Данией разрешения на прокладку газопровода «Северный поток-2» его строительство могут остановить только санкции западных государств.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги