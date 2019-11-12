Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что не было шансов остановить строительство газового трубопровода «Северный поток-2» из России в Европу. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о том, был ли шанс сорвать планы России и Германии по строительству трубопровода, Кулеба заявил: «Не было шанса. Германия, самое могущественное государство Европейского Союза и одно из самых могущественных государства мира, приняла решение строить. Русские приняли решение строить. Они договорились о том, что они построят. Поэтому вопросов было два: как быстро они его построят, и какими нормами будет регулироваться то, что они построят».

По словам Кулебы, Украина и ее иностранные партнеры затянули строительство на максимально возможный срок.

«Что касается первой задачи, я считаю, что, максимально, насколько мы могли, затянуть строительство вместе с партнерами - мы это сделали. Им же было принципиально все достроить еще в этом году, чтобы развязать себе полностью руки, оторваться от украинского транзита, максимально ослабить наши позиции и помахать нам ручкой», - сообщил он.

Напомним, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что после выдачей Данией разрешения на прокладку газопровода «Северный поток-2» его строительство могут остановить только санкции западных государств.