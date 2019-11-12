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Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту служебной халатности руководства и должностных лиц Государственного агентства резерва Украины, что привело к хранению на складах просроченных продуктов, стоимостью около 60 млн грн, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, чиновники Госрезерва не проконтролировалт хранение продуктов питания на складах одного из предприятий агентства - как следствие, там было обнаружена просроченная продукция. По предварительной оценке, сумма нанесенного ущерба составляет около 60,5 миллиона гривен.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины. Оперативное сопровождение - Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины.

Правонарушение квалифицировано как служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, 11 ноября Государственное бюро расследований провело санкционированные судом обыски в Государственном агентстве резерва Украины, в  частности, на складах и на одном из предприятий агентства.
ForUm

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