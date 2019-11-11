Государственное бюро расследований проводит санкционированные судом обыски и временные доступы к документам в Государственном агентстве резерва Украины, в частности, на складах и на одном из предприятий агентства.

Как сообщила первый замдиректора ГБР Ольга Варченко, причина – обнаруженная просроченная продукцию на складах.

«По предварительным данным, в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством и должностными лицами Государственного агентства резерва Украины на складах накопились продукты с просроченным сроком хранения. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет около 60,5 миллиона гривен», - написала она в Facebook.

Следователями Центрального аппарата Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей руководством и должностными лицами Государственного агентства резерва Украины, повлекшие тяжкие последствия госинтересам Украины.

Санкция статьи 367 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.