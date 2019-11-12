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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о пунктах документа, который ожидается принять на встрече лидеров стран «нормандского формата» (Украины, России, Франции и Германии). Об этом Пристайко сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщает УНИАН.

Глава МИД напомнил, что 2 сентября 2019 года в Берлине на встрече внешнеполитических советников лидеров стран «нормандского формата» обсуждалось лишь два условия для встречи лидеров - применение «формулы Штайнмайера» и разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

«Никакого третьего условия мы не обсуждали, но как вы помните, в последующие дни появились заявления, и в частности пресс-секретаря президента России Пескова о том, что надо... иметь железные договоренности. Потом эта фраза переросла в определенный документ», - заявил Пристайко.

Он уточнил, что на встрече в Берлине речь шла не о договоренностях, а об определенном заявлении, в котором надо зафиксировать, чего лидеры «нормандского формата» желают достичь в будущем. «Мы как советники президентов определили очень короткий документ, который предлагается подать лидерам, и этот документ перечисляет лишь то, что мы планируем достичь во время этого разговора», - заявил Пристайко.

В частности, он назвал основные пункты этого документа. В первом пункте говорится о том, что лидеры встретились определенного числа, но дата окончательно не определена. «Второй пункт: лидеры отметили прогресс в направлении разведения, лидеры отметили прогресс в направлении применения «формулы Штайнмайера» и лидеры предлагают своим министрам иностранных дел, или кто будет назначен, продвигаться этим путем и продемонстрировать прогресс на следующих направлениях. Это тот документ, который в простой форме был оговорен. Ничего большего мы с ними не согласовывали», - сказал Пристайко.

Напомним, Пристайко заявил о существовании приблизительных дат проведения встречи лидеров стран «нормандского формата» (Украины, России, Франции и Германии) на фоне завершения практической фазы разведения сил и средств в районе Петровского на Донбассе. 
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