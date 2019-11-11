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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Сергея Рудыка, избранного на внеочередных выборах 21 июля в одномандатном избирательном округе № 198 в Черкасской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

«Во время сегодняшнего заседания, рассмотрев соответствующие документы, комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в ОВО № 198, Рудыка Сергей Ярославович, 1970 года, проживает в городе Корсунь-Шевченковский Корсунь-Шевченковского района Черкасской области, беспартийного, самовыдвижение», – говорится в сообщении.

Напомним, 4 августа Верховный суд Украины в составе Кассационного административного суда отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в округе 198 Черкасской области, которым был признан избранным народным депутатом самовыдвиженец Сергей Рудык.

5 ноября ЦИК в результате повторного установления результатов по решению суда признала избранным депутатом Верховной Рады на внеочередных выборах 21 июля в одномандатном избирательном округе № 198 в Черкасской области самовыдвиженца Рудыка.
ForUm

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