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На сегодняшний день уже шесть областей Украины подключены к пилотному проекту e-реестра заготовки древесины и онлайн-карты рубок, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

В реестре, по состоянию на 11 ноября, обнародована информация о 30,6 тыс. выданных разрешительных билетах на заготовку древесины. Онлайн-карта рубок распространяется на Черниговскую, Полтавскую, Ривненскую, Киевскую, Волынскую, Тернопольскую области.

Каждый человек может зайти с компьютера или телефона на сайт lk.ukrforest.com и ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность осуществления рубок.

Реестр содержит ряд опций, в частности, можно выбрать необходимую область, лесхоз, лесничество, квартал и выдел, систему и тип рубок, их статус и период проведения.

В общем перечне можно выбрать «Просмотр» и подробно ознакомиться с тем или иным лесорубным билетом и участками, на которых происходит или будет происходить заготовка древесины, а также просмотреть на онлайн-карте.

Если Вы не знаете вышеуказанные данные, гуляя по лесу, видите рубку деревьев, то Вам нужно зайти на сайт lk.ukrforest.com и выбрать опцию «Карта».

В телефоне должна быть включена геолокация. Тогда на онлайн-карте автоматически определится ваша геопозиция в лесу. Нажав на соответствующий номер выделения, вы увидите информацию о рубку, а также сможете просмотреть соответствующий лесорубный билет.

Если на карте лесорубочного билета нет, а рубка в лесу происходит, нужно, либо обратиться в лесничество или лесхоз, на территории которого вы находитесь и сообщить о рубке, которая не отражена на карте. Или вызвать полицию по номеру «102».

Весь перечень лесорубных билетов в формате PDF доступен на сайте в рубрике «Выписка из реестра».

Напомним, Государственное агентство лесных ресурсов Украины запустило пилотный проект электронного реестра лесорубных билетов на заготовку древесины в средине октября.
ForUm

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