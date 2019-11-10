Во время съезда партии «Слуга народа» в ряды политической силы приняли председателя фракции «Слуга народа» в ВР Давида Арахамию, народных депутатов Александра Дубинского, Максима Бужанского и Антона Полякова, передает корреспондент.
Также, кроме Арахамии, Дубинского, Бужанского и Полякова, членами партии стали: народные депутаты Николай Тищенко, Ирина Борзова, Евгения Кравчук, Святослав Юраш и еще около 20 народных депутатов.
Напомним, сегодня в столице состоялся первый этап съезда партии «Слуга народа», ожидается, что следующий этап состоится до 15 февраля 2020 года.
Как сообщалось ранее, новым лидером партии «Слуга народа» стал Александр Корниенко.
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