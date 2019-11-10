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Партия Слуга народ в будет участвовать в следующих выборах в Объединенных территориальных громадах 22 и 29 декабря.

Такое решение было принято на съезде и партии.

«Хочу поздравить около 1700 наших кандидатов и 90 кандидатов в головы. Желаем побед нашим командам. Для многих это будет своеобразный «тест-драйв», — отметил новоизбранный председатель партии Александр Корниенко после голосования.

Напомним, на съезде партии Слуга народа Александр Корниенко был избран ее главой вместо Дмитрия Разумкова.
ForUm

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