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Бывшая народный депутат Светлана Залищук стала советницей премьер-министра Алексея Гончарука по вопросам внешней политики.

Об этом она сообщила в Facebook.

«С Алексеем Гончаруком мы дружили с домайданных времен. Верю в намерения и ценности этого человека. Хочу помочь и усилить его на внешне политическом фронте», — отметила Залищук, добавив, что за последние три недели они успели поработать вместе и провести с десяток международных двусторонних встреч.

«Для меня как заядлого еврооптимиста было принципиально убедиться, что премьер каждую встречу, даже если она без прессы, начинает с тезиса о том, что европейская и евроатлантическая интеграция — это часть политического ДНК Украины, и главный ориентир реформ нового правительства», — написала Залищук.

Экс-депутат пояснила, что в команде премьера она будет отвечать за подготовку его международных встреч и международных визитов в тесной координации с МИД и вице-премьером Дмитрием Кулебой.

«Моими главными kpi будут успешные контакты главы правительства со своими визави, международными финансовыми институтами и дипломатами, создание положительных предпосылок для развития международного сотрудничества Украины, помощь в привлечении инвестиций, содействие эффективному экономическому сотрудничеству между государствами. Отдельно выделю борьбу за наше европейское будущее и энергетическую безопасность», — отметила политик.
ForUm

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