Советником председателя правления Нафтогаза по международным вопросам стала Светлана Залищук, сообщает пресс-служба компании.

Залищук будет заниматься взаимодействием группы Нафтогаз с международными партнерами и выполнять представительскую функцию высокого уровня. К ее приоритетам будет принадлежать также противодействие «Северному потоку-2».

«Необходима мобилизация всех ветвей украинской власти и четкая и последовательная координация с нашими международными партнерами, которые понимают опасность российской трубы для всей Европы. Такими пока я вижу приоритеты своей работы», - прокомментировала Залищук свое назначение.

Также отмечается, что Залищук имеет длительный опыт работы в сфере международных отношений.

Она работала внешнеполитическим советником премьер-министра Алексея Гончарука и вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.

Также она была народным депутатом Украины VIII созыва и возглавляла подкомитет по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Комитета ВР по иностранным делам. Также была членом Украинской делегаций в ПАСЕ и Парламентского комитета Ассоциации с Европейским Союзом.