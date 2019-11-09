В Харькове произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб, еще один получил повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.

Сообщается, что одно из ДТП произошло в районе окружной дороги по улице Кольцевая. Водитель автомобиля «Ауди» совершил наезд на 62-летнего мужчину. От полученных травм пешеход погиб на месте. В полиции сообщили, что обстоятельства аварии устанавливаются.

Вторая авария произошла на проспекте Победы. Водитель автомобиля «ВАЗ-2108» сбил 19-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть. Девушка, получила перелом ног и была госпитализирована в больницу.

Напомним, в Киеве водитель на внедорожнике разбил девять авто.