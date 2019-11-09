В ночь на субботу, 9 ноября, в Киеве на Борщаговке произошло массовое ДТП.

Как сообщает Информатор, пьяный водитель внедорожника Honda CR-V разбил девять машин и пытался скрыться.

По предварительным данным, 37-летний мужчина начал движение по улице Семьи Сосниных в сторону проспекта Леся Курбаса. Он зацепил автомобиль Daewoo Lanos, а уже через 150 метров устроил ДТП из еще восьми авто.

Предположительно мужчина ударил стоявшую на обочине Kia Carens, затем влетел в едущую навстречу Skoda Octavia. Octavia в свою очередь зацепила Hyundai Elantra, а «кореец» въехал в Opel Kadett. После чего Honda отбросило на другую сторону дороги, где внедорожник зацепил Peugeot и еще один Lanos.

После ДТП пьяный водитель вышел из машины и попытался скрыться. Его остановили местные жители. а позже задержали правоохранители.

Во внедорожнике полицейские обнаружили пакет с травой.

В результате ДТП травмы получил водитель Skoda, которого госпитализировали в ближайшую больницу.