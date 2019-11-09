также в разделеСтолица
В Киеве возле Шулявского моста обнаружили более 100 боеприпасов 17
В Киеве пьяный водитель фуры заехал на McDrive 16
СБУ проводит обыски по делу о хищениях при строительстве Окружной дороги Киева 35
В Киеве на Днепре затонула яхта 27
СБУ пришла с обысками в «Парус» по делу о коррупции в КГГА 38
В Киеве из-за минирования закрывали центральный ж/д вокзал 28
В Киеве полиция ищет родителей 3-летнего мальчика 26
Стали известны подробности стрельбы в киевской многоэтажке 18
Драка под общежитием: Полиция задержала 11 человек 20
Киевское метро спустя почти 4 часа возобновило работу 27
В Киеве неизвестные пытались выселить людей из общежития 129
В результате подрыва авто в Киеве погиб полицейский 48
В Киеве третий раз с начала месяца «заминировали» станции метро 24
Кличко о деле НАБУ: Мне очень смешно 21
Стрельба в Киеве: не помирились соседи 40
В Киеве взорвали «Мерседес», есть погибший 65
Киев частично избавят от обилия фур 28
В Киеве зафиксировано превышение концентраций вредных веществ в воздухе 28

В ночь на субботу, 9 ноября, в Киеве на Борщаговке произошло массовое ДТП.

Как сообщает Информатор, пьяный водитель внедорожника Honda CR-V разбил девять машин и пытался скрыться.

По предварительным данным, 37-летний мужчина начал движение по улице Семьи Сосниных в сторону проспекта Леся Курбаса. Он зацепил автомобиль Daewoo Lanos, а уже через 150 метров устроил ДТП из еще восьми авто.

Предположительно мужчина ударил стоявшую на обочине Kia Carens, затем влетел в едущую навстречу Skoda Octavia. Octavia в свою очередь зацепила Hyundai Elantra, а «кореец» въехал в Opel Kadett. После чего Honda отбросило на другую сторону дороги, где внедорожник зацепил Peugeot и еще один Lanos.

После ДТП пьяный водитель вышел из машины и попытался скрыться. Его остановили местные жители. а позже задержали правоохранители.

Во внедорожнике полицейские обнаружили пакет с травой.

В результате ДТП травмы получил водитель Skoda, которого госпитализировали в ближайшую больницу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
7365 грн.
19
Теги